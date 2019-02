RMC SPORT - Spezia, Ligi: "Qui c'è uno spirito di gruppo importante"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Alessandro Ligi, difensore dello Spezia, ha commentato così il successo di oggi contro la Cremonese: “Ho fatto giusto un paio di allenamenti e venivo da un periodo in cui avevo giocato poco, non era semplice dal punto di vista fisico. È stato facile integrarsi, c’è uno spirito di gruppo importante. È bello avere vicino un giocatore come Terzi che ti aiuta e ti guida. La Spezia? Non ho ancora avuto modo di girarla, me ne hanno parlato bene, ma credo sia importante soprattutto trovarsi bene nel luogo di lavoro. Possiamo arrivare lontano, abbiamo grandissime individualità e un grande spirito di squadra. Si scherza tutti assieme, ma poi in campo si lavora a testa bassa. Questo è un segnale importante per fare bene il sabato in campo. Il Picco è importantissimo, le squadre costruiscono la propria classifica in casa e qui c’è un ambiente favoloso. Ci farà fare il salto di qualità sicuramente”.