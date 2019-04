Salernitana, ag.Djuric: "Milan si è finalmente liberato, ora la svolta"

Fonte: salernitananews.it

Vittorio Sabbatini, agente dell'attaccante della Salernitana Milan Djuric, ha parlato ai microfoni di Radio Alfa: "Milan si è finalmente liberato, dopo tanto impegno per ritrovare la forma. Veniva da una stagione difficile in Inghilterra. Salerno è stata una grande opportunità, ma ha avuto difficoltà all’inizio. Ma erano problemi non solo suoi, ma anche della squadra. Ha risentito della poca continuità della squadra e anche l’utilizzo a singhiozzo non lo ha agevolato, essendo fisicamente strutturato. Non c’era la giusta quadratura tecnico-tattica. Speriamo che sia arrivata la svolta, lui è contento. Adesso riceve molti più palloni giocabili, grazie anche alla vicinanza di Rosina. Per un attaccante non avere i giusti rifornimenti è sicuramente negativo. Contro il Venezia la Salernitana ha tirato tanto in porta e avuto diversi corner a favore; il risultato è stato bugiardo. Il gruppo ha reagito. Il campionato è duro, non ci sono squadre ammazza campionato, questo purtroppo potrebbe far rischiare qualcosa alla Salernitana. L’organico è ottimo, serve vicinanza da parte dei tifosi, ad allenatore, dirigenza e squadra. Ora la sosta potrebbe dare una mano per lavorare meglio in vista del prossimo impegno, con Gregucci ancora, credo, in panchina”.