Salernitana, amarezza Ventura: "Padroni del campo, ma che ingenuità"

Molto amareggiato per la sconfitta odierna (la quinta in campionato, quarta di fila in trasferta), il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura ha analizzato così in sala stampa il ko del Menti: "Sappiamo benissimo che i tifosi tenevano molto a questo derby, siamo amareggiati quanto loro. Non posso che chiedere pazienza, vorrei ricordare che siamo reduci da due playout in tre anni e il nostro percorso di crescita sarà fatto anche di momenti dai quali dobbiamo trarre vantaggio. Sta a noi decidere se vogliamo crescere per diventare o ripetere l'annata precedente. Abbiamo margini di miglioramento mostruosi, il gol sbagliato sul risultato di 1-0 è frutto di un'azione molto bella e ritengo che nel primo tempo stavamo perdendo contro un avversario che non usciva dalla sua metà campo. Se poi vai sotto sugli sviluppi di un fallo laterale a tuo favore c'è poco da commentare".