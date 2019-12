Salernitana, atteggiamento di resa di Ventura. Possibili dmissioni?

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Se non è un caso poco ci manca. E' davvero singolare quello che è successo nell'intervallo di Cittadella-Salernitana. Mister Gian Piero Ventura, dopo appena due minuti, ha lasciato gli spogliatoi ed è tornato in campo da solo, visibilmente sconsolato: il tecnico si è accomodato in panchina, scuro in volto, senza dire una parola, mentre i giocatori parlavano con i suoi collaboratori analizzando il primo tempo. Chiaramente è presto per ipotizzare ogni cosa, ma anche in questo secondo tempo l'atteggiamento non è cambiato: Ventura è seduto in panca, in silenzio e non dà indicazioni, in piedi Tiziano De Patre e ogni tanto il team manager Salvatore Avallone. C'è chi in tribuna ipotizza che alla base di questo atteggiamento "passivo" ci sia uno stato influenzale, ma dal vivo è palese il segnale di una squadra in confusione e senza identità, a tratti nervosa e confusionaria. La Salernitana è sotto di tre gol dopo essere andata in vantaggio con un gol di Djuric. I 300 tifosi salernitani presenti al Tombolato di Cittadella chiedono anche le dimissioni del diesse Fabiani.