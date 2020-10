Salernitana, Belec: "Siamo sulla buona strada ma restiamo con i piedi per terra"

Dopo il 4-1 rifilato al Pisa, il giocatore della Salernitana Vid Belec ha detto: "E' stata una vittoria importante, il campionato di B è difficile sotto tutti i punti di vista. L'obiettivo ora deve essere la prossima partita, non dobbiamo esaltarci, ma restare con i piedi per terra. Siamo sulla buona strada e stiamo migliorando tanto. Ho firmato con la Salernitana innanzitutto per la presenza di mister Castori con cui ho condiviso gran parte del mio tempo in passato: posso dirgli soltanto grazie. Poi i tifosi granata sono fantastici e soprattutto in futuro potranno aiutarci. Spero possano tornare presto allo stadio. Non conosco i motivi della rottura, e contestazione, tra i supporters e la società, ma noi calciatori non pensiamo a questo. Siamo concentrati sul campo e a preparare bene le prossime partite. Gli errori possono capitare a tutti, l'importante è alzare la testa e lavorare per migliorare. Non ho perso tempo e mi sono allenato al meglio delle mie possibilità. La Salernitana punta alla A come ogni e questo basta per accettare di stare qui", le sue parole riprese da TuttoSalernitana.com.