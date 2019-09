© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 22 i convocati in vista della partita in programma domani sera allo stadio Arechi tra Salernitana e Benevento. Mister Ventura non potrà disporre degli infortunati Akpa Akpro, Lombardi, Billong e Mantovani: nessuno di loro dovrebbe essere disponibile la settimana prossima a Trapani. Out anche Heurtaux, per il quale prosegue un lavoro personalizzato che durerà almeno altri 20 giorni. Fuori dall'elenco dei convocati anche Emanuele Calaio, resta da capire se per scelta tecnica o problema fisico. Prima in panchina per Gondo, ma soprattutto per Alessio Cerci (nella foto). Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kiyine, Maistro, Morrone, Odjer;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow, Kalombo.