Salernitana, Capuano bussa alla porta: l'Avellino ha chiesto sia Odjer che Gondo

vedi letture

I buoni rapporti tra Eziolino Capuano, allenatore dell'Avellino, e la Salernitana potrebbe facilitare una doppia operazione in favore della squadra in maglia verde. Secondo quanto riferito da TuttoSalernitana.com, infatti, l'allenatore degli irpini avrebbe fatto una richiesta ufficiale per avere Moses Odjer e Cedric Gondo. Nel caso del primo, tutto dipende dal Trapani e dall'eventuale salvataggio economico, visto che pende un riscatto dei siciliani, mentre per il secondo potrebbe essere decisiva un'ulteriore opera di convincimento da parte del tecnico.