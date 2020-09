Salernitana, Castori chiede tre calciatori: colloqui con Gyomber, Micai in uscita

Confronto telefonico questa mattina tra il tecnico Fabrizio Castori e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Il mister, che sta lavorando con grande entusiasmo e professionalità, ha bussato a rinforzi chiedendo quale sia la situazione attuale. Stando a quanto raccolto da TuttoSalernitana.com, sembra che l'allenatore abbia chiesto a stretto giro di posta almeno un difensore centrale. E così la società, infastidita per il dietrofront del Genoa su Calò, ha ufficialmente riallacciato i rapporti con il difensore Gyomber, in uscita da Perugia ma valutato un milione di euro. In presenza di gradite contropartite tecniche l'affare potrebbe sbloccarsi, ma a stamattina possiamo parlare di importanti passi in avanti. Siamo ai dettagli, ma le ultime trattative insegnano che non bisogna parlare di affare concluso fino a quando non c'è la firma. Contestualmente la dirigenza ha avuto mandato di chiudere per Belec e Coulibaly, con Micai scontento della situazione e consapevole di non rientrare nei piani.