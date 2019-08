© foto di Federico Gaetano

La Salernitana è alla caccia di rinforzi per il settore centrale della difesa per aumentare l’esperienza del reparto. Secondo Il Mattino i nomi caldi sono quelli di Andrea Costa, classe ‘86 del Benevento, e di Vasco Regini, classe ‘90 della Sampdoria. È invece tramontata l’idea di portare in Campania Kastrot Dermaku, classe ‘92, dichiarato incedibile dal Parma.