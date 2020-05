Salernitana, da Mantovani a Di Tacchio: il punto sui rinnovi

Come riporta TuttoSalenitana.com, il dramma Coronavirus ha stravolto le abitudini del calcio e costretto le varie società ad interrompere ogni tipo di trattativa. La Salernitana ovviamente non fa eccezione e tutti i discorsi per i rinnovi sono stati rinviati a data da destinarsi. Da qui l'idea: proporre un taglio degli stipendi con la promessa di un adeguamento dell'ingaggio proporzionato alle perdite attuali. Il modo più intelligente per venirsi incontro accontentando le parti in causa. Akpro, Djuric, Mantovani (nella foto) e Di Tacchio, tanto per citare le situazioni più spinose, restano in attesa. La situazione di Mantovani, per esempio, desta qualche preoccupazione soprattutto in memoria di quanto accadde con Andrea Nalini nel 2016. Bologna, Spezia e altre società cadette hanno bussato alla porta del procuratore che, per ora, ha dato priorità alla Salernitana ma si aspetta un segnale più che chiaro entro fine mese. Si parla di un biennale, l'entourage propenderebbe per un triennale. Quanto agli altri, Akpro potrebbe firmare per due anni ma con la promessa di passare alla aLazio se non dovesse arrivare la promozione in serie A entro il prossimo campionato. Poche chance per Migliorini, si valuta già la posizione di Curcio.