Juventus, affaticamento muscolare per De Sciglio. Yildiz e Alex Sandro in dubbio

vedi letture

La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro la Salernitana in programma per domenica alle ore 18. Kenan Yildiz, oggi, ha lavorato in palestra perché è ancora debilitato dalla gastroenterite e resta in dubbio per la sfida ai granata. Alex Sandro si è invece allenato a parte e resta da capire se domenica sarà a disposizione. Infine Mattia De Sciglio: il difensore ha riportato un lieve risentimento muscolare alla coscia destra e sarà out contro la formazione di Stefano Colantuono. Domani la Juventus si allenerà al mattino.

JUVENTUS – SALERNITANA domenica ore 18.00

SANTORO

ZINGARELLI – BHARI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: NASCA

Questa la classifica aggiornata dopo la 35esima giornata:

Inter 89

Milan 71

Juventus 66

Bologna 64

Atalanta 60*

Roma 60

Lazio 56

Napoli 51

Fiorentina 50*

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Hellas 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 15

* una partita in meno