Salernitana, Djuric fa 8. Record in carriera con ancora 15 gare da giocare

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Che la stagione di Milan Djuric sia più che positiva non lo dicono solo le prestazioni e i risultati della Salernitana, ma anche i numeri del centravanti bosniaco che mai in carriera aveva segnato con tanta regolarità. L’ottavo gol (in 21 presenze) arrivato ieri e che è valso il successo sul Trapani infatti fa segnare un nuovo high score nella carriera del calciatore che finora non era mai andato oltre i sette gol. Successe nella stagione 2015-16 con la maglia del Cesena quando il bosniaco chiuse la stagione con 26 presenze in campionato e appunto sette reti. Ora Djuric è salito a quota otto in 21 presenze e ha davanti ancora 15 gare (eventuali play off esclusi) per quella doppia cifra mai raggiunta in una lunga carriera spesa totalmente in Italia, con una breve parentesi al Bristol City in Inghilterra.

Ma c’è di più. Gli otto gol segnati dal centravanti sono infatti valsi ben 13 punti e solo in due occasioni non sono serviti alla squadra di Ventura per far punti (contro Cittadella e Spezia), mentre in ben quattro casi grazie anche alle sue reti sono arrivate altrettante vittorie. Chissà se questo rendimento non permetta ora a Djuric di attirare l’attenzione del ct bosniaco Dusan Bajevic per le prossime convocazioni.