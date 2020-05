Salernitana, Dziczek: "M'ispiro a De Rossi. Darò schiaffo morale a chi sparla di me"

Come riferisce Il Mattino - ed. Salerno, il regista della Salernitana Patryk Dziczek ha nei giorni scorsi parlato al quotidiano sportivo polacco Przeglad Sportowy, al quale ha svelato di aver trascorso la quarantena "a guardare le partite di De Rossi. Lo staff mi ha consigliato di studiarne i movimenti. Voglio prendere esempio dal meglio. Sarò felice di lottare quanto prima per un posto in A, dando uno schiaffo morale alle persone che hanno parlato male di me. In estate avevo anche un'offerta dalla Lokomotiv Mosca. Ho scelto l'Italia perché è nella top 5 europea, anche se in Russia avrei guadagnato di più. Il mio obiettivo, col prestito a Salerno, era imparare il calcio italiano. A qualcuno può far ridere il fatto che sia Serie B, ma è davvero un torneo impegnativo".

Si parla poi di mister Giampiero Ventura: "Ho dovuto imparare tutto lentamente, soprattutto la tattica. All'inizio non giocavo, ero frustrato e nervoso, ma il mister mi ha tranquillizzato. Ho atteso la mia occasione ed è stato giusto così. Non mi ha mandato allo sbaraglio, schierandomi solo quando ero davvero pronto. Se dovessimo riprendere, non avrò problemi a giocare ogni 3-4 giorni. Spero che prima o poi si torni in campo, vogliamo lottare per la promozione".