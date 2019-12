Salernitana, è caccia all'attaccante: piacciono Siligardi e Tutino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualcosa si è inceppato in casa Salernitana, con la squadra punita dai numeri e con un rendimento troppo altalenante.

Di mercato, in Campania, si parla già da tempo, ma, secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, ci sarebbero novità sul versante offensivo, il principale reparto da andare a potenziare. I nomi che paiono essere sul taccuino del Ds Fabiani, sono quelli di Luca Siligardi, in uscita dal Parma e vicinissimo ai granata già un anno fa, e Gennaro Tutino, di proprietà del Napoli ma in forza all'Hellas. Il classe '96, però, sembra essere già stato blindato dal Benevento, con il Pescara sullo sfondo.