Salernitana, è già tempo di mercato: Gondo finisce nel mirino del Cittadella

Una Salernitana che guarda anche al futuro, con i primi rumors di mercato che prendono piede.

Chiaramente intrecciandosi con la Lazio. Come infatti riporta tuttosalernitana.com, SPAL e Genoa hanno messo nel mirino il centrocampista Fabio Maistro, mentre Fiorentina e Sampdoria hanno messo sul piatto cifre importanti per Cristiano Lombardi; un altro attaccante del club, molto ambito sul mercato, è Cedric Gondo, per il quale pare si sia mosso il Cittadella. Ma non è escluso che il giocatore sia ceduto a titolo definitivo ai granata.

A ogni modo, prima, c'è da finire un campionato.