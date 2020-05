Salernitana, Fabiani sul futuro di Ventura: "C'è la volontà di proseguire assieme"

Intervistato da Ottochannel il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani ha parlato della situazione legata al taglio degli stipendi: “Massimo rispetto per giocatori, tecnici e dirigenti ma bisogna averlo anche per steward, addetti stampa, segretari e magazzinieri. Siamo tutti operai di un mondo in crisi e questa crisi si farà sentire ancor di più nei prossimi anni. - Continua Fabiani come riporta Tuttosalernitana.com soffermandosi su Ventura - Se si inizia un percorso con un tecnico bisogna dare il tempo giusto per permettergli di esprimere le sue idee calcistiche. La volontà di ambo le parti di proseguire questo percorso c'è”.