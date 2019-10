© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Il centrocampista della Salernitana Marco Firenze intervistato da LiraTv ha parlato della sua esperienza nella piazza campana spiegando che non è vero che la pressione è troppo elevata: “A Salerno sto bene, tanto che non torno a casa da tre mesi. Ho giocato anche a Crotone, altra piazza calda, ma non è come Salerno. Qui è un’altra cosa, anche quando faccio una passeggiata in giro per la città l’amore viscerale verso questa maglia emerge. Ogni volta che siamo in campo dobbiamo trasmettere a loro quello che vogliamo fare. Sono cavolate quelle della pressione della piazza, io dopo il derby ad esempio ho trovato tifosi che ci applaudivano nonostante la sconfitta. - continua Firenze come riporta Tuttosalernitana.com - Obiettivi? Dobbiamo porcene di piccoli a breve termine perché solo così si potranno fare grandi cose nel lungo periodo. Vogliamo raggiungere l’obiettivo più alto possibile, altrimenti saremo a casa. Infortunio? Sicuramente il problema è meno grave di quello che pensavamo insieme allo staff medico, i tempi di recupero non li sappiamo ma sicuramente una settimana o dieci giorni ci vorranno tutti”.