ufficiale ACR Messina, innesto d'esperienza a centrocampo: ecco Firenze

L’ACR Messina ha annunciato l’arrivo di un giocatore di grande esperienza in mezzo al campo come Marco Firenze, reduce da una stagione fra Sestri Levante in Serie D, sette presenze, e Sangiuliano City in Serie C, dieci presenze e un gol. Nelle sue precedenti esperienza il classe '93 invece ha collezionato 75 presenze, con 14 reti e 5 assist, in Serie B a cui vanno aggiunte 114 gare in Serie C condite da 22 reti e 8 assist.