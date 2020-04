Salernitana, Heurtaux: "Felice di essere stato utile a qualcuno. Ripartire? Ora è difficilissimo"

vedi letture

Il difensore della Salernitana Thomas Heurtaux ha parlato a La Città dell'iniziativa di beneficenza lanciata assieme alla moglie in questo momento d'emergenza dovuta al Coronavirus e della possibilità che il calcio riparta: “Non cercavamo pubblicità, abbiamo usato i social, che questa volta si sono rivelati utilissimi, per dare la nostra disponibilità a fare qualcosa e siamo stati contattati da diverse persone e a noi ha fatto piacere poter essere utili a qualcuno. L’anno scorso in Turchia ho provato cosa vuol dire non percepire stipendi, anche se non avevo problemi a fare la spesa, però se non hai messo qualcosa da parte come si fa? - continua il francese – Spero che si possa tornare a giocare perché vorrebbe dire che l'epidemia si è fermata, ma oggi continuano a morire centinaia di persone al giorno. Si combatte ed è difficilissimo immaginare che il calcio possa essere una priorità adesso. Appena ci saranno le condizioni però vedremo di ripartire e regalare un po' di svago alla gente. Stipendi? Sono sicuro che troveremo un accordo, i soldi non sono tutto, ma ogni caso è diverso dall'altro perché ci sono giocatori che hanno famiglie e devono pagare mutui”.