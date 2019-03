Salernitana, i convocati di Gregucci contro il Crotone. Recupera Pucino

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Angelo Gregucci ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Crotone. Piena emergenza in difesa per il trainer granata, costretto a fare a meno di quasi tutti i centrali. Out Romano Perticone, Alessandro Bernardini, Raffaele Schiavi e Valerio Mantovani, mentre Raffaele Pucino (nella foto) non è al top e ha vissuto una settimana turbolenta tra influenza e distorsione alla caviglia. Non è a disposizione nemmeno Davide Di Gennaro, cui tempi di recupero restano incerti. Ci saranno invece Akpa Akpro e Alessandro Rosina. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Migliorini, Pucino, Lopez;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, D. Anderson, Di Tacchio, Marino, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Calaiò, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina, Vuletich