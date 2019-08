Salernitana, Il Mattino: "Due dubbi per Ventura"

"Due dubbi per Ventura", si legge sulle colonne de Il Mattino. La Salernitana, che sfiderà il Lecce in Coppa Italia, è fatta per nove undicesimi: ballottaggi Karo-Migliorini in difesa e Firenze-Akpa in mediana. Mercato: è dura per Dermaku: il Catanzaro sonda Calaiò e Lopez.