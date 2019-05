Salernitana, l'ex Polito: "Nell’anno del centenario non si può retrocedere"

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Federico Gaetano

A Radio MPA, per la trasmissione TuttoGranata, è intervenuto il direttore sportivo della Juve Stabia ed ex portiere della Salernitana Ciro Polito: "Nessuno si aspettava un campionato così complicato da parte dei granata, si avvicina il centenario e sarebbe sicuramente un qualcosa di molto triste non riuscire a salvarsi. Senza dubbio giocare a Salerno non è come giocare a Cittadella, nei momenti difficili la pressione può avere il suo peso. Da portiere l'ho vissuto sulle mie spalle: la curva dietro ti trasmette una carica incredibile, però quando le cose non vanno bene non è facile. A Pescara servirà l'impresa, il cambio di allenatore all'ultima giornata è una decisione che mi ha sorpreso. Non so se avrei cambiato prima, giudicare cose che non conosci non è semplice. Quello che è certo è che per far bene si devono incastrare tanti fattori: società, piazza, calciatori, allenatori, dirigenti. Qui a Castellammare abbiamo saputo trascinare la gente che si era distaccata: da 50 paganti siamo passati al sold out in poco tempo".

Polito apre l'angolo dei ricordi: "Vincemmo il campionato di B, ma ero ragazzino e non scesi mai in campo. Tornai nel 2009 accettando un progetto in realtà inesistente: lasciai la serie A e tanti soldi per Salerno, alla fine abbiamo percepito solo 4 stipendi e siamo retrocessi mettendoci comunque a disposizione della società per aiutarla ad iscriversi. Non so perchè questo gruppo non sia riuscito a esprimere i valori di quei ragazzi che scesero in campo gratis, ci sono giocatori validi come Micai e altri di categoria superiore che potrebbero ancora contribuire alla salvezza nell'ultima giornata".