Salernitana, Lotito furioso contro Ventura: "Ma che cambio ha fatto? È matto"

vedi letture

Sempre lui, ancora lui. Sono i giorni di Claudio Lotito, irrefrenabile, sia che si parli della Lazio, sia dell'altra squadra che gestisce: la Salernitana. Come riferisce iltempo.it, stanotte, dopo la partita che i campani hanno perso in casa con lo Spezia, pregiudicando la possibilità di giocare i playoff per salire in Serie A, Lotito al ristorante commenta la partita al telefono e parla delle scelte sbagliate di Gian Piero Ventura: "Sto pezzo di m...è una cosa guarda...questo è matto: ha tolto Akpa a centrocampo...ha rovinato tutto...sempre co sto Maistro" dice infuriato al suo interlocutore. Da ricordare che lo Spezia ha battuto 2-1 la Salernitana e Maistro è stato espulso per doppia ammonizione.

La telefonata animata di Lotito è stata ripresa da un cliente presente al ristorante dalle parti di Villa Borghese. Da ricordare che due estati fa il presidente laziale fu protagonista di un episodio simile: un tifoso dal balcone lo riprese con lo smartphone mentre urlava al telefono contro Simone Inzaghi, in quel caso parlando direttamente con l'allenatore. "Te stai sempre a lamentà!" gli disse. Stavolta con Ventura, l'ex ct della Nazionale che ha fallito clamorosamente la qualificazione al Mondiale 2018, Lotito è stato ancora più duro.