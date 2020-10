Salernitana, Lotito stoccata ai supporters granata: "I tifosi devono fare i tifosi"

È tornato all'Arechi a distanza di mesi. E, nonostante l'assenza di pubblico (solo 100 spettatori su invito), Claudio Lotito ha potuto respirare il clima di scetticismo e rabbia che si respira in città. Una situazione che il co-patron, dopo essersi recato negli spogliatoi per congratularsi con Castori e i calciatori, ha commentato a margine del match vinto 4-1 dalla Salernitana sul Pisa. "Non faccio polemiche, non sono abituato a farne. I tifosi facessero i tifosi, il presidente facesse il presidente. Devono parlare delle cose che gli appartengono e tifare la squadra del cuore nel rispetto delle regole. Non consentirò mai ai tifosi di sostituirsi alla società". Lotito ha, poi, parlato del successo conquistato dai granata. "Sicuramente oggi la squadra ha dimostrato di essere compatta, determinata, volitiva e tonica. Questa squadra ha qualità tecniche ma anche 'cazzimma' come si dice a Napoli. Ci sono le condizioni per fare ottimo campionato. Bisogna giocare tutte le partite ma sono molto soddisfatto della prestazione di oggi, spero che la squadra prosegua su questa linea".