Salernitana, Mezzaroma: "Sarà un calendario serrato, ma siamo contenti di ripartire"

Il co patron della Salernitana Marco Mezzaroma non nasconde la propria soddisfazione dalle colonne del Corriere dello Sport per la ripartenza del calcio e della Serie B in particolare: “Ora si ricomincia, sarà un calendario serrato, ma siamo soddisfatti. L’unica incognita è proprio quella del calendario così fitto, però sono contento che ricominciamo e penso che lo siano anche i calciatori. Questa ripresa servirà a limitare i danni per tutti i club, anche se le perdite continueranno ad esserci. - continua Mezzaroma - Basta pensare solo al fatto che si giocherà a porte chiuse. Peccato per i tifosi, per i nostri tifosi, che ci danno sempre una grande spinta, la Salernitana avrà 6 gare su 10 in casa, ma il fattore campo verrà meno. Gli orari delle gare? Prediligo quelli serali”.