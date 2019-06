Il dg Fabiani

In attesa che vengano ufficializzate le riconferme del direttore generale Angelo Fabiani e del tecnico Leonardo Menichini, la Salernitana stila una prima lista di calciatori che resteranno quasi certamente a Salerno. Tra questi il portiere Alessandro Micai, i difensori Valerio Mantovani e Raffaele Pucino, i centrocampisti Francesco Di Tacchio e Moses Odjer e gli attaccanti Francesco Orlando, Emanuele Calaio, Milan Djuric e Lamin Jallow. In bilico Marco Migliorini, tentato dalla proposta del Benevento. Tutti gli altri potrebbero andar via, compresi Franco Signorelli e Luca Castiglia che rientrano dai rispettivi prestiti. Addio anche per Alessandro Rosina e forse Raffaele Schiavi, Alessandro Bernardini e Romano Perticone.