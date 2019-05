Salernitana, per Rosina spunta l'ipotesi Cosenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avventura alla Salernitana di Alessandro Rosina si dovrebbe chiudere in questa estate di mercato. Sul trequartista ex Zenit e Torino c'è da tempo la suggestione di un ritorno al Bari, in Serie C, ma secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe anche l'interesse del Cosenza di Piero Braglia in Serie B.