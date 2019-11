© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Non sta trovando spazio in B con la Salernitana, ed è per questo che il futuro di Gianmarco Vannucchi potrebbe non essere più in granata. Ma sempre in campania. Come infatti riferisce tuttosalernitana.com, il portiere classe '95 è finito nel mirino dell'Avellino, che potrebbe assicurarselo nella prossima sessione di calciomercato. Anche se probabilmente qualcosa si lega al futuro di Gabriel Charpentier: Vannucchi, infatti, con Biagio Morrone, potevano rappresentare la contropartita tecnica per il trasferimento dell'attaccante. Forse promesso sposo del Pescara.