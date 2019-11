© foto di Andrea Rosito

Il Pescara cerca una punta, non solo per l'immediato mercato di gennaio ma anche per il futuro: e Gabriel Charpentier, attaccante classe '99 ora all'Avellino, è il profilo giusto. Su di lui è forte anche l'interesse della Salernitana, ma, stando a quanto riferito da Il Messaggero, il responsabile dello scouting del Delfino, Antonio Bocchetti, ha già parlato con l'entourage del giocatore, strappando la promessa che il giocatore nella prossima stagione vestirà la maglia biancazzurra. Si parla anche di una possibile collaborazione del Parma, che potrebbe monitorare e incentivare l'affare per avere il controllo di questo promettente centravanti.