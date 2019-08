Salernitana, Rajkovic affare last-minute per la difesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come si legge sulle pagine de Il Mattino, la Salernitana per rafforzare la difesa sogna Slobodan Rajkovic, difensore classe 1989 svincolatosi dal Palermo. Un'operazione, si legge, che potrebbe andare in scena soltanto nelle ultime ore di mercato, visto che il centrale continua a cullare il sogno di giocare in serie A.