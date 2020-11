Salernitana, ritorno di fiamma per Murgia della SPAL. A gennaio nuovo tentativo

vedi letture

Nel mercato di gennaio la Salernitana potrebbe tornare su Alessandro Murgia della SPAL per rinforzare il centrocampo. Un ritorno di fiamma dopo che nell’ultima finestra di mercato l’operazione – sulla base di un scambio di prestiti con Niccolò Giannetti – sfumò poiché gli estensi stavano chiudendo col Frosinone per Matteo Ardegmagni, una trattativa che non andò a buon fine per mancanza di tempo. A gennaio, secondo quanto riferito da Tuttosalernitana.com, i due club potrebbero tornare a parlare dello scambio impostato a settembre con la possibilità che questa volta si concretizzi con Murgia che andrebbe a vestire il granata e Giannetti il biancoceleste.