Salernitana, tensione all’allenamento: battibecco tifosi-Micai

Fonte: Tuttosalernitana.com

Nella foto Micai

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue la preparazione della Salernitana in vista della gara di andata dei playout in programma mercoledì contro il Venezia. Questo pomeriggio allo Stadio “Arechi” gli uomini di Leonardo Menichini hanno svolto una sgambatura in famiglia contro la formazione Primavera terminata con il risultato di 7 a 1. In gol nella prima frazione di gioco Lopez e doppietta di Calaiò mentre nel secondo tempo sono andati a segno Di Tacchio, Djuric, A. Anderson e D. Anderson. Per i granatini di Roberto Beni la rete è stata firmata da Iurato. Perticone e Di Gennaro hanno svolto un lavoro atletico specifico. Il tecnico Leonardo Menichini ha chiesto ai tifosi una tregua sottolineando con rabbia che "la Salernitana è vostra e i ragazzi devono essere incoraggiati. Aiutateci a salvarci".

A fine partita, piccolo battibecco all’esterno dello stadio tra il portiere Alessandro Micai e uno sparuto gruppo di tifosi. Tutto rientrato, fortunatamente, in pochi minuti.