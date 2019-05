La Salernitana è alla ricerca di un allenatore con cui ripartire nella prossima stagione per voltare pagina dopo che in quella appena conclusa ha rischiato seriamente, e rischia ancora se il CONI deciderà per la disputa dei play out, la retrocessione. Secondo Tuttosport il co-patron del club Claudio Lotito avrebbe in mente di offrire la guida del club all'ex ct Gian Piero Ventura, già cercato per la Lazio prima dell'avventura alla guida dell'Italia. Le alternative portano invece i nomi di Ivan Juric, ex Crotone e Genoa, e Marco Baroni, ex Benevento e Frosinone.