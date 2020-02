Salernitana-Trapani, le formazioni ufficiali: Piszczek e Gondo dal 1°

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Moduli speculari per Salernitana e Trapani nel posticipo di Serie B. La squadra di Ventura si affida a Gondo al fianco di Djuric con Cicerelli e Lombardi esterni di centrocampo. Dziczek in cabina di regia con Maistro e Akpa Akpro mezzali. Castori risponde con il polacco Piszczek al fianco di Pettinari in avanti, mentre a centrocampo Kupisz e Del Prete presidieranno le corsie laterali con Coulibaly al fianco di Taugourdeau e Luperini. In difesa Pirrello completa il terzetto con Strandberg e Scognamillo. Queste le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Cicerelli; Gondo, Djuric. Allenatore Ventura

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Strandberg, Scognamillo, Pirrello; Del Prete, Coulibaly, Taugourdeau, Luperini, Kupisz; Pettinari, Piszczek. Allenatore: Castori