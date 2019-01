Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Tra i giocatori della Salernitana più ricercati in Serie B figura certamente Raffaele Pucino, che può contare su una lunga lista di pretendenti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, sarebbero ben tre i club sulle tracce del terzino granata: l'Ascoli, il Perugia e Lo Spezia, in caso di partenza per De Col.