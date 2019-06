Salernitana, tre giocatori verso la rescissione: Rosina, Signorelli e Schiavi

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Sfoltimento con incentivi all'esodo", titola così Il Mattino nelle sue pagine sportive. Rosina, Signorelli e Schiavi: il club pensa alla rescissione ma sa che dovrà sborsare migliaia di euro per favorire l'addio.

Stipendi extra-large - Il contratto più pesante è di Rosina: 300mila euro. Il difensore gli si avvicina: 20mila in meno. Il centrocampista che era stato messo fuori lista, finito in prestito in Romania, ha una busta paga di 150mila euro. Come riporta il quotidiano, è praticamente impossibile liberare spazio immaginando di piazzare altrove contratti così lunghi e lauti. La Salernitana ha messo in conto di liberare posto in lista e di ridurre il numero di contratti pesanti ma sa che potrà farlo previa (sanguinosa) rescissione, perché si porterà dietro un robusto incentivo all'esodo.