Salernitana, Ventura: "Bella vittoria, ma vietato esaltarsi"

Gian Piero Ventura

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Seconda vittoria consecutiva per la Salernitana, che grazie al 2-1 sul Cosenza si porta al quarto posto e può finalmente sognare in grande. Al termine della gara il tecnico granata Gian Piero Ventura è intervenuto ai microfoni di OttoChannel per commentare i novanta minuti dell'Arechi: "E' stata una bella vittoria. Abbiamo saputo la formazione del Cosenza soltanto un'ora prima, quindi abbiamo dovuto cambiare qualcosa. Siamo andati in vantaggio meritatamente, creando tantissime occasioni da rete. Nel secondo tempo, invece, la stanchezza si è fatta sentire e soprattutto avevamo paura di non riuscire a portare a casa il risultato. I ragazzi, comunque, hanno dimostrato, e confermato, quanto di buono fatto a Pescara. La voglia, la conoscenza e la disponibilità sono caratteristiche importanti per chi vuole fare calcio e crescere. La classifica non la guardiamo perché la Serie B è imprevedibile: con una vittoria ti trovi in alto, con una sconfitta in zona retrocessione. Il nostro percorso è ancora lungo, pieno di insidie. Akpa Akpro ha delle caratteristiche particolari e se sta bene è un calciatore importante per noi. Ha fatto un'ottima partita, ma poteva fare sicuramente di più. Non c'è da esaltarsi, ma bisogna essere soddisfatti della partita che abbiamo giocato".