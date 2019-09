Salernitana, Ventura: "Djuric cresciuto molto, sta lavorando benissimo"

© foto di Andrea Rosito

L’altra volta Giampiero Ventura “coccolò” Kalombo, cui presenza in campo a Cosenza ha permesso di lanciare un segnale allo spogliatoio. Per la serie “tenetevi pronti, ci sarà bisogno di tutti”. Stavolta dall'allenatore della Salernitana parole al miele per Milan Djuric che, fosse quello visto da marzo a giugno, potrebbe dare un grosso contributo: “Sta lavorando benissimo, si sta impegnando alla grande e sono contentissimo di quello che sta facendo. E’ cresciuto molto e deve continuare così” in sintesi il discorso di Ventura che, prima di Pescara, aveva chiesto pazienza ai tifosi “perché è un calciatore molto strutturato fisicamente e avrà bisogno di tempo per trovare la miglior condizione”, con quella sui 120 chili che era assolutamente una battuta che nessuno ha interpretato in modo polemico o come frase offensiva. Equivoci chiariti, nessun problema.