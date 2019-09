Salernitana, Ventura: "Il rigore per il Trapani non c'era"

Trapani - Salernitana 0-1

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Conferenza stampa per il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura, soddisfatto a metà dopo la vittoria conquistata questa sera contro il Trapani: "Il vento non può essere un alibi perchè c'era per entrambe le squadre, sul terreno di gioco ci sarebbe qualcosa da dire. Chi era sul campo sa di cose sto parlando. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, con quel pizzico di cinismo che serve in questi campionati: è la conferma che in questa categoria non esistono partite semplici e bisogna combattere contro chiunque. Il rigore? Mi hanno detto che non c'era, quindi non c'è null'altro da aggiungere. Mi dispiace per la mia espulsione, ho anche cercato di chiarire con l'arbitro: ero entrato in campo perchè alcuni miei giocatori erano nervosi e ho ricordato loro che terna ed avversari vanno rispettati, alla fine mi ha mandato fuori e non so se sarò squalificato mercoledì prossimo. Stiamo lavorando tanto con 5-6 indisponibili di lungo corso, ma non ci siamo mai lamentati".