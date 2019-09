Salernitana, Ventura: "Non avrei problemi a salutare Pellissier"

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Andrea Rosito

Conferenza stampa questa mattina per il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura, dispiaciuto di non poter essere in panchina “perché ho oltre 1200 panchine in carriera e nel referto arbitrale è stata scritta una cosa non corretta. Ho solo cercato di fermare i miei calciatori ed ero in assoluta buonafede”. Nessuna rivincita personale “perché ho un buon rapporto con il presidente del ChievoVerona, non avrei problemi a salutare Pellissier che ha parlato in un momento particolare della stagione. Ci sono stato 20 giorni ed è una parentesi chiusa, non posso che sperare che raggiungano gli obiettivi che si sono prefissati”. Poi il consueto discorso utile a presentare anche la gara di domani: “I risultati sono una conseguenza del lavoro svolto durante la settimana. Bisogna creare i presupposti giusti, la continuità in serie B è fondamentale. Ricordo che a Torino vincemmo otto partite di fila, a Lecce partimmo con cinque successi su cinque. Le partite con Pescara e Cosenza mi avevano reso soddisfatto perché abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, con il Benevento il rammarico deriva dal fatto che non ci siamo espressi come avremmo potuto e dovuto. A Trapani non si potevano fare due passaggi di fila, ma il messaggio lanciato è stato inequivocabile: il gruppo ha combattuto e sa soffrire. In questa categoria l’elemento fondamentale è la corsa, la Salernitana deve unire gioco e risultati”. Nessuna indicazione particolare sulla formazione: “Lombardi non sarà a disposizione, ma i risultati sono fondamentali per raggiungere la serenità e ci danno una forza in più anche quando abbiamo problemi legati alle condizioni fisiche. Provo affetto per questi calciatori, hanno sempre manifestato grande disponibilità. Il percorso di crescita passa anche dalle verifica di domani sera: ci possono essere delle pause e delle gare belle come quella col Pescara, ma sappiamo che stiamo lavorando in una direzione precisa. Vanno costruite basi che possano essere durature per Salerno e per la Salernitana. Turnover? Non siamo nelle condizioni di accelerare i tempi per Dziczek, quando sarà pronto giocherà con maggiore continuità. Valuteremo l’aspetto fisico sapendo che il Chievo ha un giorno in più di recupero nelle gambe”.