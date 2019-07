Salernitana, Ventura: "Occorrono rinforzi in tutti i reparti"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura ha parlato questa mattina in conferenza stampa soffermandosi anche sul mercato: "La società e la dirigenza sanno quello che serve: almeno due giocatori, forse tre. Sarebbe stato importante lavorare in ritiro con la squadra completa, occorrono rinforzi in tutti i reparti. Come play davanti alla difesa c'è solo Di Tacchio e occorre una alternativa anche lì. Cerci? Ha caratteristiche diverse da tutti i giocatori a disposizione e qualcosa c'è stato: non vuol dire che arriverà, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Nel frattempo ringrazio la squadra che ha lavorato molto ed è cresciuta anche sul piano fisico. Anche gli infortuni sono stati pochissimi, solo Firenze si è fermato per una settimana. Stiamo facendo esperimenti, credo che anche Billong e Migliorini possano giocare assieme".

Cosa migliorare?

"Direi tutto. Io dico sempre ai giocatori di farsi delle domande. Chi siete, cosa volete diventare e cosa volete fare per diventarlo. È evidente che se vuoi essere una squadra devi costruire una struttura. L'esempio che faccio è quello della Spal. Non è attraverso l'acquisto dei giocatori che vinci ma attraverso l'inserimento dei calciatori in un contesto che è inattaccabile. Qui c'è da costruire tutto, con calma e senza mettere stress ai giocatori".

Superate le negatività?

"Questo lo vedremo. È chiaro che contano i fatti, al primo errore, alla prima difficoltà, alla prima sconfitta. Se fai parte di una squadra, il problema è secondario. Ma se sei un singolo, sei in balia delle onde. Fa parte di un discorso di crescita all'interno del gruppo. Quanto siamo o sono bravi a seminare. Se hai conoscenze e una squadra che ti supporta credo che siamo in grado di sopportare ogni cosa. Le persone che sono venute qua chiedono tutti la stessa cosa e sono le stesse che chiedo io: impegno, maglia sudata, hanno chiesto di onorare la maglia. Se mi chiedessero la Champions League non garantirei".

Quanti calciatori mancano?

"Minimo due ma anche tre. Se oggi mi dovessero dire che c'è un giocatore che è stato sotto il livello degli altri, direi che non c'è. Si sono comportati tutti con grande disponibilità e serietà. Poi come tutte le cose del calcio c'è una società che decide, ci sono dinamiche di mercato".

Ha sentito Lotito?

"L'ho sentito, sarei un maleducato se non l'avessi sentito in quindici giorni. Il presidente e il direttore sanno benissimo quello che serve. Lo sanno tutti. E oltretutto condividono. Tra un giocatore raggiungibile con disponibilità e uno meno raggiungibile con presunzione, preferisco i primi. Una volta che integriamo correttamente il gruppo, possiamo ritagliarci anche uno spazio importante".

A che punto è la squadra?

"Saremo sì e no al 30% di quello che possiamo fare. È inutile fare dei pastrocchi per la fretta di andare".

Casasola?

"Non è successo niente. Ho avuto un colloquio e ho cercato di spiegargli qual era la strada per diventare un calciatore importante. Lui mi ha detto "la ringrazio". Il giorno dopo il procuratore ha chiamato e ha detto "come si è permesso di parlare così con Casasola". È evidente che c'è qualcosa che non va. Un procuratore non può determinare il futuro di una società".