Salernitana, Ventura: "Sono soddisfatto, vogliamo vincere e far calcio"

Giampiero Ventura

La Salernitana di Giampiero Ventura vince e convince all'esordio contro il Pescara, mostrando sprazzi di bel gioco ed infiammando il pubblico dell'Arechi. Al termine della gara il tecnico granata ha parlato ai microfoni di OttoChannel, mostrandosi soddisfatto della partita dei suoi uomini: "Siamo chiaramente soddisfatti perché abbiamo vinto, abbiamo fatto cose buone e abbiamo concesso solo dieci minuti al Pescara. Ma sono soddisfatto anche perché oggi c’erano 8-9mila persone e noi volevamo conquistare il pubblico presente. Abbiamo voglia di fare calcio. A parte i dieci minuti a inizio ripresa ho visto l’atteggiamento giusto, in questa fase sbagliare poco è importante. Ho visto nei miei ragazzi la voglia di vincere e di fare calcio. È stata una piccola tappa di un grande tour, ci aspettano tante altre partite nelle quali starà a noi continuare su questa strada. Il 90 per cento dei giocatori sono nuovi, siamo sulla strada giusta perché la squadra fa gioco, sa quello che deve fare, sa che se vuole può. Siamo all’inizio ma le prime impressioni sono assolutamente positive. Cerci bisogna aspettare che arrivi perché non è ancora in condizione, quando arriverà credo che ci darà una mano importante. Aspettiamo Dziczek che ha tanta qualità ma non è ancora pronto per il campionato italiano. Non abbiamo tutte queste ansie perché fare velocemente si rischia di fare male. Ho chiesto alla società due difensori perché numericamente non ne abbiamo, non è una richiesta ma una necessità che la società conosce perfettamente".