© foto di Federico De Luca

Come riferisce tuttofrosinone.com, ai microfoni di ExtraTV, ha parlato il Ds del Frosinone Ernesto Salvini: "Il 2019 è stato un anno sportivamente brutto: per la retrocessione ma anche perché è stata l’estate più difficile da quando sono al Frosinone in pianta stabile con la prima squadra. Con tante teste da resettare, tante problematiche da risolvere. Che l’inizio poteva essere difficoltoso lo sapevamo ma obiettivamente è stato un po’ troppo. Spero che l’anno pari porti fortuna, come è successo da sempre nella mia carriera e ancora di più da quando sono qui. E mi basterebbe vivere la quotidianità nella normalità".