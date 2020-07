Scamacca: "Juve o Milan? Sono concentrato sull’Ascoli e sull'obiettivo da raggiungere"

vedi letture

"Entrare a campionato in corso in una situazione così delicata non è semplice per un allenatore agli inizi della propria carriera. Adesso la squadra ha invertito la rotta e starà a noi e a tutto il gruppo proseguire in questa direzione": esordisce così, riferendosi a mister Guillermo Abascal, l'attaccante dell'Ascoli Gianluca Scamacca, che ha parlato dalle colonne del Corriere dello Sport.

Proseguendo poi sul campionato: "La Serie B è un campionato anomalo, che non dà mai certezze e punti di riferimento, ancor meno ne dà dopo un periodo così lungo di stop. E’ stato un anno molto particolare e quindi può succedere che gli obiettivi preventivati all’inizio non abbiano trovato sempre riscontro sul campo. Dionigi è entrato nel momento giusto, è un allenatore che ha tanta voglia di mettersi in gioco. E' molto grintoso, energico, un leader, si è fatto ben volere da subito e ci ha spronati molto, lo fa continuamente anche durante le partite, ci dà continue indicazioni, finisce sempre senza voce»

Juventus e Milan su di lui, ma il classe '99 non si fa distrarre: "Le voci che mi riguardano è normale che facciano piacere, perché significa che gli addetti ai lavori apprezzano quanto sto facendo. Sono però concentratissimo sull’Ascoli e sull’obiettivo che dobbiamo raggiungere".