Scomparsa Guerini, il cordoglio della Lega B: "Ci stringiamo attorno ai familiari e agli amici"

Arriva anche il cordoglio della Lega di Serie B per la scomparsa di Daniel Guerini, giovane talento della Lazio, vittima ieri di un incidente stradale nella Capitale: "Tutta la LegaB si stringe nel cordoglio attorno ai familiari e agli amici di Daniel Guerini, giovane calciatore diciannovenne della Lazio, scomparso nella serata di ieri in seguito a un incidente stradale. Riposa in pace Daniel", questo il testo del messaggio diramato via Twitter.