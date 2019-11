Serie B, 11^ giornata - Il Benevento allunga in vetta, risorge il Pescara

La squadra del Benevento

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Il Benevento consolida la leadership in Serie B anche dopo l’undicesimo turno, che ha visto i sanniti allungare in vetta grazie al successo per 2-0 sull’Empoli dell’ex Bucchi. Colpo grosso del Perugia, che nello scontro diretto ha espugnato il campo del Crotone (1-3) superando in classifica i calabresi e portandosi al secondo posto a cinque lunghezze dalla capolista Benevento. Pareggio nel finale per l’Ascoli, raggiunto dal Venezia (1-1) soltanto all’87’. Nelle altre sfide il Pescara rivede la vittoria dal largo punteggio con il Pisa e si ripresenta alle soglie della zona playoff. Il Livorno nello scontro diretto in chiave salvezza, vincendo con un gol di Marras nel recupero, aggancia in classifica la Juve Stabia. Spezia e Chievo Verona con differenti obiettivi di classifica si dividono salomonicamente la posta in gioco con un pareggio. Stesso risultato di parità per Cittadella e Frosinone in un match su un campo pesante, mentre la Salernitana ritrova la vittoria dopo un periodo non esaltante: la squadra di Ventura ha superato la Virtus Entella (2-1). Prosegue la marcia trionfale del Pordenone che batte 2-1 il Trapani. I neroverdi agganciano la Salernitana a quota 18 punti. Termina con il risultato ad occhiali la sfida tra Cittadella e Frosinone. Nel monday night il Cosenza respira con una vittoria (2-0) e risucchia in zona play out una brutta Cremonese.

I risultati dell’11 giornata

Spezia-Chievo Verona 0-0

Ascoli-Venezia 01-1

Crotone-Perugia 2-3

Livorno-Juve Stabia 2-1

Pescara-Pisa 3-0

Salernitana-Entella 2-1

Cittadella-Frosinone 0-0

Pordenone-Trapani 2-1

Benevento-Empoli 2-0

Cosenza-Cremonese 2-0

Classifica:

Benevento 24

Perugia 19

Chievo Verona 18

Crotone 18

Salernitana 18

Pordenone 18

Ascoli 17

Empoli 17

Cittadella 17

Pescara 16

Entella 15

Frosinone 14

Venezia 13

Pisa 13

Spezia 12

Cremonese 12

Cosenza 11

Livorno 10

Juve Stabia 10

Trapani 6*