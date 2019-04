© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Arrivano i risultati finali delle gare delle 15.00 per la 34^ giornata di Serie B:

Carpi-Padova 2-1 (12' Mbakogu P, 42' Concas C, 78' Arrighini C)

Cittadella-Livorno 4-0 (38' Finotto, 56' Schenetti, 57' e 78' Moncini)

Foggia-Spezia 1-0 (84' Iemmello)

Vittoria importante del Cittadella che con i tre punti conquistati sul Livorno rientra in zona playoff scavalcando momentaneamente Perugia e Spezia. In coda importantissimi i tre punti del Foggia: a quota 30, infatti, i Satanelli agganciano il Venezia, sconfitto ieri dal Brescia, e lo stesso Livorno. Vittoria nello scontro diretto fra fanalini di coda della B per il Carpi sul Padova. La salvezza, però, per entrambi i club rimane molto lontana.