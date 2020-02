vedi letture

Serie B, al 45' è sprofondo Pescara: il Crotone è avanti 3-0, espulso Bojinov dalla panchina

Terminato da qualche minuto il primo tempo del posticipo serale della domenica di Serie B. Una prima frazione ai limiti del drammatico per il Pescara, costretto ad inseguire il Crotone, sotto per 3-0 all'intervallo. Di Simy (9'), Messias (33') e Armenteros (35') le tre reti che stanno consentendo un comodo successo ai calabresi. C'è di più, perché alla sua prima convocazione Valeri Bojinov è stato subito espulso, anche se - per fortuna degli abruzzesi - solamente dalla panchina, per aver rivolto espressioni inguriose all'arbitro.