Serie B, Ascoli-Chievo: debutto da ex per Aglietti in un Del Duca a porte chiuse

Archiviata la querelle sulla disputa o meno del match a causa del caso Coronavirus che imperversa in Italia Ascoli e Chievo sono pronte a darsi battaglia in un Del Duca a porte chiuse. Per entrambe sarà comunque vietato sbagliare. Ascoli-Chievo è una sfida tra due squadre che stanno disputando un campionato al di sotto delle aspettative, con i marchigiani in zona play out e i gialloblù all'ultimo posto valido per gli spareggi promozione. La novità più interessante è rappresentata da Alfredo Aglietti, chiamato a sostituire Michele Marcolini sulla panchina clivense dopo lo scivolone interno contro il Livorno. Il debutto alla guida del Chievo è un ritorno al passato per il mister, che ha allenato l'Ascoli nella stagione 2016/17 conducendolo alla salvezza in Serie B. Una sfida che si annuncia dunque molto testa, il cui esito può rappresentare uno spartiacque per una delle due squadre. Fischio d'inizio del match - valido per la 27^ giornata della Serie BKT 2019/20 - alle ore 18.50. La sfida sarà diretta dal Sig. Abbattista di Molfetta.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Momento delicato per i marchigiani, ai quali per ora non ha portato frutti il cambio di guida tecnica (1 pareggio e 2 sconfitte da quando Roberto Stellone ha sostituito Paolo Zanetti). Per la sfida contro il Chievo, il mister dovrà fare a meno degli infortunati Sankoh, Beretta, Ranieri e Rosseti. Out anche Gravillon, ma per squalifica. Torna disponibile Troiano, soluzione importante per la linea mediana. Rispetto alla sfida persa 2-1 contro il Pescara, non dovrebbero esserci grosse novità. Squadra in campo con il 4-4-2, che può diventare un 4-3-1-2 a seconda della posizione occupata da Morosini. In porta giocherà Leali, in difesa Pucino agirà sulla destra e Ferigra è il candidato principale a sostituire Gravillon come partner di Brosco al centro. Sulla corsia di sinistra, Padoin è insidiato da Sernicola. A centrocampo Morosini partirà dalla destra per poi giostrare tra le linee, supportato da una mediana completata da Eramo, Petrucci e Cavion. In avanti, spazio alla coppia formata da Trotta e Scamacca.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Svolta tecnica in casa gialloblù, per continuare ad inseguire il sogno promozione. L'attuale ottavo posto è un risultato che cozza con le ambizioni del club che, dopo l'ennesimo mancato salto di qualità in casa con il Livorno, ha optato per l'arrivo di Aglietti. Il nuovo tecnico, con un turno infrasettimanale alle porte, certamente non ha potuto lavorare pesantemente su una nuova idea di gioco, ma qualche novità rispetto alla precedente gestione potrebbe esserci. Innanzitutto nel modulo: un 4-3-3 che sfrutti al meglio le caratteristiche di Vignato e Giaccherini nel ruolo di esterni offensivi (con Djordjevic o Meggiorini prima punta). La mediana non dovrebbe subire variazioni, con Obi davanti alla difesa mentre Segre e Esposito (al posto dell'infortunato Garritano) nel ruolo di incursori. Per quanto riguarda la difesa, comandata tra i pali da Semper, l'unica novità potrebbe essere rappresentata dal ritorno sulla destra di Dickmann al posto di Frey. Confermata invece la coppia centrale Leverbe-Cesar, con Renzetti a coprire la corsia di sinistra. Oltre a Garritano restano ai box Ongenda e Ceter, mentre Di Noia torna tra i convocati.