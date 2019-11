Serie B, Ascoli-Cosenza: padroni di casa senza Pucino e Gravillon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascoli- Cosenza è uno dei due posticipi in programma alle 15 tra le gare della tredicesima giornata di B. Al “Del Duca”, i bianconeri di Zanetti hanno l’occasione di entrare in zona playoff, mentre i calabresi, vincendo, potrebbero tornare davanti alla Juve Stabia, che ha operato un sorpasso ieri conquistando il derby con la Salernitana. Per entrambi i tecnici è un test utile dopo la terza sosta per le Nazionali, ma anche l’occasione per approcciarsi nel migliore dei modi a questo ciclo che è snodo fondamentale del torneo cadetto.

COME ARRIVA L’ASCOLI – Tredici dei diciassette punti in classifica sono arrivati tra le mura amiche. Lo sa bene Zanetti che nell’ultima uscita casalinga ha dovuto registrare il primo pareggio con il Venezia. Quella mancata vittoria pesa sull’economia di una squadra che non vince dal 2-1 all’Entella del 25 ottobre. Poi il pareggio di Perugia, quello interno col Venezia già citato e la sconfitta di Crotone prima della sosta. I risultati dagli altri campi (pareggio Empoli, ko di Salernitana e Perugia) restituiscono la grande opportunità di un aggancio al treno playoff dopo tre giornate a secco di successi. Per Zanetti le principali assenze sono quelle di Pucino e Gravillon, entrambi indisponibili. Rientra Ninkovic, che giocherà a supporto di Da Cruz e Ardemagni, con quest’ultimo favorito su Scamacca. Davanti a Leali ci saranno Laverone, Brosco, Ferigra e Padoin. In mediana Cavion e Brlek sicuri di una maglia, con Troiano, Petrucci e Piccinocchi in ballottaggio per l’ultimo posto.

COME ARRIVA IL COSENZA – Per Braglia si tratta della seconda trasferta consecutiva: i rossoblu sono reduci dal 2-2 di Trapani prima della sosta e prima ancora dal successo interno con la Cremonese. L’ultimo ko è del 29 ottobre, con la sconfitta assai contestata 1-0 a Chiavari. Fuori casa il Cosenza ha vinto una sola volta, sul campo del Cittadella. Sicuramente, le vittorie ieri di Trapani e Juve Stabia hanno peggiorato la classifica dei calabresi, che però tradizionalmente riescono a limitare il fattore campo all’Ascoli: su 10 precedenti, ben 7 volte la sfida si è chiusa in parità e per 3 volte hanno vinto i marchigiani. Sarà questa l’occasione per il primo blitz? Il Giudice Sportivo ha fermato Capela, mentre Kone e Lazaar sono infortunati. Braglia conferma il 4-3-3 con Bittante, Monaco, Idda e Legittimo davanti a Perina. A centrocampo Bruccini, Sciaudone e Kanoute, in avanti Baez, Riviere e Pierini.